La frase “un hombre puede ser feliz con cualquier mujer, siempre que no la ame” pertenece a El retrato de Dorian Gray, la única novela de Oscar Wilde, y la pronuncia Lord Henry, uno de sus personajes más provocadores. La idea es directa: el amor complica la felicidad, no la garantiza. La cita sigue circulando en redes porque toca una tensión que muchos reconocen. Wilde no ofrece una respuesta moral: expone una contradicción humana y la deja abierta. Esa ambigüedad es lo que la mantiene vigente más de un siglo después. A través de Lord Henry, Wilde plantea que sin apego emocional las expectativas son menores, los conflictos se reducen y la convivencia resulta más estable. Quien ama mucho, también espera mucho, y se decepciona con mayor facilidad. La frase no defiende el desamor: señala una paradoja. A mayor intensidad emocional, mayor riesgo de sufrimiento. En El retrato de Dorian Gray, esa tensión entre deseo, belleza y consecuencias morales recorre toda la trama. Wilde nació en Dublín en 1854. Su padre era el principal cirujano especialista en oído y ojo de Irlanda; su madre, poetisa nacionalista que publicaba bajo el seudónimo Speranza. Estudió en Trinity College Dublin y en Magdalen College, Oxford, antes de instalarse en Londres como referente del movimiento esteticista, que defendía el “arte por el arte”. Casado con Constance Lloyd y padre de dos hijos, fue procesado y condenado a dos años de trabajos forzados por “conducta indecente grave”. Murió en París en 1900, a los 46 años. En 2017, la Ley Alan Turing le otorgó un indulto póstumo junto a miles de hombres condenados bajo leyes que criminalizaban la homosexualidad.