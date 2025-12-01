El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que suspenderán las jubilaciones de todos los beneficiarios que no hayan cumplido con un requisito clave. Las autoridades federales endurecieron los procesos de verificación para los pagos mensuales.

Asimismo, desde septiembre modificaron el método de pago para quienes recibían su prestación con un cheque en efectivo. Es importante que estas personas hayan cumplido con la actualización de su método.

Suspenden las jubilaciones de quienes no cumplen con los créditos requeridos. Fuente: Archivo.

Es oficial: el Gobierno suspende las jubilaciones de todas estas personas

Para obtener la jubilación completa es necesario acumular un mínimo de cuarenta créditos laborales, lo que equivale aproximadamente a diez años de trabajo con aportes registrados. Estos créditos se suman en función de los ingresos declarados y de los años en los que la persona haya tributado al sistema.

Cada año es posible obtener hasta cuatro créditos y el valor exacto que se necesita ganar para conseguir uno se actualiza anualmente. Quienes no completen los cuarenta créditos no podrán acceder al beneficio, sin importar su edad o si ya cumplen con los demás requisitos.

¿Qué ocurre si no alcanzo los créditos del Seguro Social?

A partir de 2026 el sistema verificará de manera automática el total de créditos acumulados. Si la persona no alcanza el número mínimo, la solicitud será suspendida hasta que complete los aportes necesarios. Este paso no es opcional y afecta tanto a trabajadores actuales como a personas que soliciten la jubilación por primera vez.

En los casos en los que falten pocos créditos, el Gobierno permitirá continuar acumulándolos mediante trabajo adicional o en algunos casos a través de aportes complementarios según la situación laboral de cada individuo. Sin embargo, el beneficio no se aprobará hasta que se alcance el total requerido.

Cómo verificar los créditos y evitar problemas en 2026

Las autoridades recomiendan revisar el historial laboral personal mediante la cuenta del Seguro Social, donde figura cuántos créditos se han acumulado y cuántos faltan. Este paso permite detectar errores en los aportes o períodos que no fueron registrados.

Quienes descubran inconsistencias deben solicitar una corrección antes de que cierre el año fiscal. De esa manera podrán evitar que su jubilación quede suspendida en 2026 por no cumplir con este requisito indispensable que determina si la persona tiene o no derecho al cobro.