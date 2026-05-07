Una mancha oscura en la pared puede parecer inofensiva, pero ignorar su origen puede derivar en daños estructurales o problemas de salud. Arquitectos y especialistas en construcción recomiendan una prueba con papel de aluminio que permite detectar, en 24 a 48 horas, si esa humedad proviene de una filtración oculta o es solo condensación en el hogar. El método fue documentado en un estudio presentado en la Conferencia Mundial sobre Entornos Construidos Sostenibles de 2017, donde el ingeniero Mohamad Kharseh y colegas de la Universidad Tecnológica Chalmers describieron el papel de aluminio como una de las herramientas más accesibles para diagnosticar humedad en paredes. Al sellar un parche, se bloquea la evaporación y cualquier acumulación de agua se vuelve visible. No se necesitan herramientas especiales: solo papel de aluminio, cinta adhesiva fuerte y un paño seco. Un termómetro es opcional, pero útil para verificar si la pared está más fría que el ambiente, lo que favorece la condensación. Si la humedad aparece del lado de la pared, el agua viene del interior. Si aparece del lado del ambiente, es condensación. Si ambas caras están húmedas, los dos problemas coexisten. Si el resultado apunta a condensación, la solución está en la ventilación. La Universidad Estatal de Carolina del Norte recomienda mantener la humedad interior entre el 30% y el 50%. Extractores en cocina y baño, ventanas abiertas cuando el exterior es más seco y deshumidificadores son las medidas más efectivas. Si el papel muestra humedad del lado de la pared, hay que actuar rápido. La EPA advierte que las superficies que no se secan en 24 a 48 horas pueden desarrollar moho. Si la mancha crece, la pintura burbujea o hay olor a humedad, lo indicado es consultar a un arquitecto o inspector de viviendas.