Las leyes de custodia infantil en Estados Unidos establecen que determinados padres pueden obtener la tutela legal de un menor cuando el niño vivió durante los últimos seis meses en el mismo estado donde reside ese progenitor. La normativa forma parte de las reglas de jurisdicción utilizadas por los tribunales estadounidenses para definir qué estado tiene autoridad sobre un caso de custodia. La mayoría de los estados aplica la Ley Uniforme de Jurisdicción y Cumplimiento de Custodia Infantil (UCCJEA), utilizada para determinar cuál es el “estado de residencia habitual” del menor antes de iniciar una disputa judicial. La Justicia estadounidense considera como “estado de residencia habitual” aquel donde el menor permaneció de forma estable durante los seis meses previos al inicio del caso judicial. Esa regla es una de las bases centrales de la Ley UCCJEA. En muchos casos, esto puede favorecer al padre si el niño residió principalmente con él dentro de ese estado. Sin embargo, la misma norma también puede beneficiar a la madre cuando es ella quien convivió con el menor durante ese período. Además, los tribunales suelen analizar factores vinculados a la estabilidad del menor, escolaridad, atención médica y vínculos cotidianos antes de emitir una decisión definitiva sobre la custodia. Las leyes interestatales de custodia buscan evitar que uno de los padres traslade al menor a otro estado únicamente para intentar obtener una ventaja judicial. Por ese motivo, el tribunal que conserva la jurisdicción inicial suele mantener autoridad sobre el caso. La Ley de Prevención del Secuestro Parental (PKPA), norma federal vigente en Estados Unidos, también obliga a los estados a reconocer y respetar órdenes válidas de custodia emitidas por otros tribunales estatales. Si un progenitor intenta iniciar un nuevo reclamo en otro estado después de que el menor ya estableció residencia habitual en otro territorio, la Justicia puede rechazar el pedido por falta de jurisdicción. Los tribunales estadounidenses todavía pueden intervenir en situaciones excepcionales vinculadas a violencia doméstica, abandono o riesgos inmediatos para el menor. Entre los factores que pueden alterar una decisión aparecen: