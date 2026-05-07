El superyate Nord, vinculado al oligarca ruso Alexei Mordashov —el hombre más rico de Rusia—, cruzó el Estrecho de Ormuz pese al bloqueo que restringe el paso por esa ruta y avanza en un viaje de más de 12.000 kilómetros hacia Vladivostok. La embarcación está valuada en más de u$s 500 millones. El yate partió de Dubai y llegó a Omán dos días más tarde, según Marine Traffic. Fue avistado luego en las Seychelles, punto de escala en la ruta hacia el puerto ruso en el Pacífico. Su cruce bajo bandera rusa generó repercusión global: es una de las pocas naves privadas que logró transitar el estrecho en los últimos meses. Irán restringió severamente el tráfico por el Estrecho de Ormuz —por donde pasa normalmente un quinto del suministro mundial de petróleo y gas— tras los ataques de Estados Unidos e Israel. El paso del Nord llamó la atención global, aunque no quedó claro si el yate obtuvo autorización iraní para navegar por el corredor. Construido por el astillero alemán Lürssen y entregado en 2021, el Nord mide 141 metros de eslora y puede alojar a 36 pasajeros con una tripulación de 42 personas. Sus especificaciones principales: Mordashov no figura formalmente como dueño del Nord: los registros indican que fue inscripto en 2022 a nombre de una firma controlada por su esposa. El magnate —cuya fortuna proviene de Severstal, la mayor siderúrgica de Rusia— está sancionado por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea desde la invasión a Ucrania. Vladivostok no es un destino ocasional: reportes locales ubican al Nord de forma recurrente en la Terminal Marina de la Bahía del Cuerno de Oro. Si completa el trayecto, el viaje confirmará la capacidad del yate para moverse de manera autónoma a través de miles de kilómetros y reforzará el patrón que Mordashov estableció para mantener la embarcación fuera del alcance de las sanciones occidentales.