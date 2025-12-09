Estados Unidos anunció un programa especial de asistencia económica con depósitos significativos destinados a quienes enfrenten aumentos de costos y limitaciones para sostener su actividad . El paquete busca responder a presiones financieras acumuladas durante los últimos meses.

El beneficio incluye un tope de u$s 155.000 por persona o establecimiento, pero solo se entregará a quienes completen un trámite obligatorio y cumplan requisitos estrictos. Pero, ¿cuáles son los detalles del proceso y los criterios de elegibilidad?

¿Qué es el depósito confirmado de u$s 155.000 y quién puede recibirlo?

El Gobierno lanzó un paquete de u$s 12.000 millones dirigido específicamente a productores rurales y explotaciones agrícolas afectados por los aranceles comerciales y el encarecimiento de insumos. De ese fondo surge el depósito confirmado de hasta u$s 155.000 por campo o por persona dedicada a la actividad agrícola.

La elegibilidad depende del nivel de ingresos y del tipo de cultivo . El Departamento de Agricultura definirá este mes una fórmula basada en costos de producción por acre, que determinará el monto final para cada tipo de cultivo.

Requisitos principales

Ingresos anuales inferiores a u$s 900.000 .

Completar el trámite ante el Departamento de Agricultura.

Acreditar actividad agrícola dentro de las categorías contempladas.

¿Cómo se realiza el trámite y cuándo se pagará el depósito?

El proceso para solicitar la ayuda económica exige presentar documentación que respalde la producción, los costos y la superficie trabajada. La ayuda se distribuirá entre cultivos tradicionales (u$s 11.000 millones) y cultivos especiales (u$s 1.000 millones), sujetos a verificación adicional según su nivel de afectación.

Los pagos se enviarán antes de fin de febrero. La medida responde a la caída en compras de China y al impacto directo sobre cultivos como soja y sorgo, lo que generó la necesidad de un apoyo federal para estabilizar los ingresos de los productores.