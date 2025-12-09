En esta noticia
Estados Unidos anunció un programa especial de asistencia económica con depósitos significativos destinados a quienes enfrenten aumentos de costos y limitaciones para sostener su actividad. El paquete busca responder a presiones financieras acumuladas durante los últimos meses.
El beneficio incluye un tope de u$s 155.000 por persona o establecimiento, pero solo se entregará a quienes completen un trámite obligatorio y cumplan requisitos estrictos. Pero, ¿cuáles son los detalles del proceso y los criterios de elegibilidad?
¿Qué es el depósito confirmado de u$s 155.000 y quién puede recibirlo?
El Gobierno lanzó un paquete de u$s 12.000 millones dirigido específicamente a productores rurales y explotaciones agrícolas afectados por los aranceles comerciales y el encarecimiento de insumos. De ese fondo surge el depósito confirmado de hasta u$s 155.000 por campo o por persona dedicada a la actividad agrícola.
La elegibilidad depende del nivel de ingresos y del tipo de cultivo. El Departamento de Agricultura definirá este mes una fórmula basada en costos de producción por acre, que determinará el monto final para cada tipo de cultivo.
Requisitos principales
- Ingresos anuales inferiores a u$s 900.000.
- Completar el trámite ante el Departamento de Agricultura.
- Acreditar actividad agrícola dentro de las categorías contempladas.
¿Cómo se realiza el trámite y cuándo se pagará el depósito?
El proceso para solicitar la ayuda económica exige presentar documentación que respalde la producción, los costos y la superficie trabajada. La ayuda se distribuirá entre cultivos tradicionales (u$s 11.000 millones) y cultivos especiales (u$s 1.000 millones), sujetos a verificación adicional según su nivel de afectación.
Los pagos se enviarán antes de fin de febrero. La medida responde a la caída en compras de China y al impacto directo sobre cultivos como soja y sorgo, lo que generó la necesidad de un apoyo federal para estabilizar los ingresos de los productores.