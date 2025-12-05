El Gobierno de Estados Unidos confirmó que otorgará cuentas bancarias con depósitos de 1,000 dólares a las familias que tengan hijos menores de 18 años y cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Esta iniciativa, que busca fomentar el ahorro a largo plazo de los niños estadounidenses entrega un depósito inicial del Departamento del Tesoro y permitirá que los empleadores, filántropos y familiares realicen aportes anuales.

Estados Unidos transferirá 1,000 dólares a quienes cumplan con esta condición

Las conocidas como Trump Accounts son una iniciativa incluida en la One Big Beautiful Bill que podrán ser abiertas por las familias a principios de 2026. Aunque las cuentas son para menores de 18 años, el depósito federal sólo estará disponible para niños elegibles nacidos entre 2025 y 2028.

En ese marco, el programa establece

1.000 dólares iniciales del Gobierno para niños nacidos entre 2025 y 2028

Contribuciones adicionales de hasta 5.000 dólares por año.

Aportes de empleadores de 2.500 dólares anuales sin impuestos.

El dinero se invierte en fondos que siguen el S&P 500 y no puede retirarse hasta los 18 años. Desde ese momento en adelante, la cuenta será tratada como un IRA tradicional

Las contribuciones a estas cuentas no podrán realizarse antes del 4 de julio de 2026.

El depósito de 1000 dólares es para niños elegibles nacidos entre 2025 y 2028. Fuente: archivo. simonkr

Información importante sobre estas cuentas bancarias de Estados Unidos

Para abrir este tipo de cuentas será necesario presentar un Formulario 4547. Si bien más información se brindará más cerca de la fecha, en el borrador oficial de las instrucciones se indica que los individuos autorizados para abrir estas cuentas serán, en orden prioritario, las siguientes personas

Tutor legal, padre o madre, hermano adulto, abuelo del niño.

“Si más de una persona cumple las condiciones para ser un individuo autorizado —respetando el orden de prioridad— y no se ha hecho previamente una elección de cuenta Trump para el niño, entonces cualquiera de los individuos autorizados puede realizar la elección", indica IRS.

Al realizar esta acción, el individuo declara oficialmente que cuenta con las facultades para abrir la cuenta del niño.