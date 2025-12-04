En esta noticia
Un grupo de habitantes de Colorado, Estados Unidos, podrán solicitar un cheque de hasta $14.000 dólares destinado a arreglos y mejoras estructurales en sus hogares.
En concreto, la Oficina de Energía anunció que abrirá un proceso de solicitudes para quienes reúnan todos los requisitos. ¿Cuáles son?
Cómo acceder a los cheques de 14.000 dólares en Colorado
El programa ofrece hasta $14.000 dólares en reembolsos a los residentes interesados en realizar mejoras que aumenten la eficiencia y sustentabilidad de sus viviendas.
Gracias al Programa de Reembolso para Electrificación del Hogar y Electrodomésticos (HEAR), los postulantes podrán gozar de descuentos en la compra de estufas eléctricas, calentadores de agua, bombas de calor, paneles, cableado, aislamiento y otros equipos.
El beneficio está disponible tanto para propietarios como para inquilinos de viviendas prefabricadas o unifamiliares, en este último caso con autorización escrita de los arrendadores.
Cuáles son los requisitos para cobrar los $14.000 dólares
Los interesados deberán presentar proyectos que reduzcan el uso de energía en sus viviendas. Los reembolsos se entregarán únicamente a través de contratistas registrados, según la Oficina de Energía de Colorado.
El programa incluye dos tipos principales de reembolsos:
- Electrodomésticos de alta eficiencia y otras mejoras: disponible desde 2026 y dirigido exclusivamente a edificios multifamiliares pequeños.
- Eficiencia energética de todo el hogar: orientado a casas prefabricadas, viviendas móviles o edificios multifamiliares grandes, también con disponibilidad desde 2026.
En este sentido, es clave verificar la elegibilidad del solicitante según el tipo de vivienda y los ingresos familiares en relación con el ingreso promedio del condado.
Pasos para solicitar el cheque
- Contactar a un contratista registrado, quien realizará la evaluación inicial para confirmar la elegibilidad.
- Enviar la solicitud a través del portal de la Oficina de Energía de Colorado.
- Completar la evaluación del hogar y seleccionar las mejoras autorizadas.
- Instalar los equipos aprobados, que serán proporcionados por el contratista.