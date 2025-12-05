Estados Unidos evalúa un nuevo mecanismo de apoyo económico que podría entregar pagos directos de 2.000 dólares a grupos específicos en 2026. La propuesta, impulsada desde la Casa Blanca, apunta a un grupo específico de hogares, aunque aún no tiene aprobación final.

El Gobierno sostiene que el plan generaría un retorno financiero significativo, mientras analistas advierten que su costo podría superar lo recaudado. En este contexto, crece la expectativa por la posibilidad de recibir sumas que, según Trump, serían “miles de dólares” para la clase media .

¿Qué son los nuevos pagos de 2.000 dólares y quiénes podrán reclamarlos?

El plan prevé un dividendo financiado con ingresos arancelarios que permitiría otorgar pagos estimados en u$s 2.000 a personas de ingresos moderados y clase media. La Casa Blanca afirma que estos grupos fueron los más afectados por el impacto de los aranceles en los precios.

Sin embargo, las proyecciones muestran que los fondos podrían ser insuficientes. Organizaciones fiscales calculan que cada ronda de pagos costaría u$s 600.000 millones, más de lo que generan los aranceles, lo que complica la viabilidad del programa.

Requisitos preliminares

Enfocado en ingresos moderados y clase media .

Pagos cercanos a u$s 2.000 por persona .

Depende del volumen real de recaudación arancelaria.

¿Cuándo podrían pagarse y qué falta para que se hagan realidad?

Trump aseguró que los pagos podrían emitirse “a mediados del próximo año”, siempre que continúen los aranceles y el Congreso apruebe un marco legal. El Tesoro confirmó que cualquier devolución o pago requiere legislación adicional.

Las proyecciones muestran ingresos netos de u$s 1,6 billones en la próxima década, aunque la Corte Suprema aún analiza la legalidad de los aranceles. Si se mantienen, las devoluciones serían la vía para compensar a los hogares que hoy enfrentan un impacto anual de u$s 1.100 a u$s 1.400 en costos derivados.

Pasos pendientes