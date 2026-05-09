En California, el 1 de septiembre de 2025, se puso en marcha un programa de apoyo económico destinado a artistas del condado de Sacramento. El propósito de esta iniciativa estatal es garantizar que cientos de individuos reciban un cheque mensual de $ 850 dólares durante un período de 12 meses, lo que, al finalizar, representará un beneficio total de $ 10,200 dólares. A través de esta iniciativa, las autoridades pretenden ofrecer estabilidad a profesionales que se desempeñan en campos como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanías y otras manifestaciones culturales abarcadas en las 13 disciplinas reconocidas. El Programa de Becas de Crecimiento Creativo, implementado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC), tiene como finalidad proporcionar apoyo a miles de creadores de diversas disciplinas. Con un presupuesto de $ 2.04 millones de dólares, se han seleccionado 200 beneficiarios que recibirán los pagos hasta agosto de 2026. Quienes están interesadas en participar deben cumplir las siguientes condiciones: El cheque de $ 850 en California no está sujeto a un uso específico. De acuerdo con la OAC, cada artista tiene la libertad de destinarlo a cubrir gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos que fortalezcan su carrera creativa. Este programa, que se extenderá hasta agosto de 2026, se posiciona como una de las iniciativas más significativas de apoyo a la cultura en Estados Unidos durante el periodo 2025-2026.