El salario mínimo tendrá un nuevo aumento para los trabajadores que cumplan con una jornada laboral completa.

La medida modificará los ingresos de miles de empleados que trabajan aproximadamente 40 horas semanales y busca mejorar el poder adquisitivo de quienes reciben el pago mínimo establecido por ley.

A quiénes alcanza el nuevo aumento salarial

El Gobierno de California confirmó un aumento del salario mínimo estatal, una medida que beneficiará a los trabajadores que cumplan una jornada laboral completa de 40 horas semanales .

El incremento busca garantizar que los empleados reciban un ingreso acorde al costo de vida del estado y se aplicará a millones de trabajadores que se encuentran bajo la normativa estatal.

El salario mínimo en California es uno de los más altos del país y suele actualizarse mediante ajustes que tienen en cuenta factores económicos como la inflación y las condiciones del mercado laboral.

Cuánto cobrarán los trabajadores con el nuevo aumento

El aumento salarial llega para estos trabajadores. Archivo El Cronista

Con la actualización anunciada, los empleados que trabajen una jornada estándar de ocho horas diarias durante cinco días a la semana verán reflejado el cambio en sus ingresos mensuales.

El aumento será especialmente relevante para trabajadores de sectores como servicios , comercio, gastronomía y otras actividades donde una gran parte de los empleados percibe salarios cercanos al mínimo establecido por la ley.

Las autoridades estatales remarcaron que la medida tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y acompañar los cambios económicos registrados en California.

Qué trabajadores quedan incluidos en el nuevo salario mínimo

El aumento alcanzará a los empleados que estén cubiertos por la legislación laboral estatal de California y cumplan con los requisitos establecidos.

Entre los principales beneficiarios se encuentran quienes trabajan bajo una modalidad horaria tradicional y reciben una remuneración basada en el salario mínimo estatal.

Sin embargo, algunos trabajadores pueden estar alcanzados por reglas específicas según su actividad, empleador o ubicación dentro del estado.

California y los cambios que afectan el bolsillo de los trabajadores

El nuevo salario mínimo llega en un contexto donde millones de residentes enfrentan aumentos en los costos de vivienda, alimentos y servicios básicos.