Las autoridades fiscales de Estados Unidos mantienen estrictos controles sobre determinadas operaciones financieras para prevenir delitos como el fraude, la evasión fiscal o el lavado de dinero. En este contexto, las empresas y comercios tienen la obligación de informar a las autoridades cuando reciben grandes sumas de dinero en efectivo. La medida forma parte de las normas de control financiero supervisadas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismos encargados de monitorear operaciones que puedan resultar sospechosas. Según la normativa vigente en Estados Unidos, los negocios deben reportar a las autoridades cuando reciben más de 10.000 dólares en efectivo. Este requisito se aplica cuando el dinero se recibe: El reporte no se limita únicamente a una transferencia puntual de dinero. También puede aplicarse cuando: