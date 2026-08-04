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Las manchas negras y oscuras que suelen aparecer en las cortinas de la ducha son un problema común que da el presente en muchos baños como consecuencia de la humedad, el calor y la falta de ventilación.
En ese marco, al momento de combatir los hongos, uno de los mejores trucos caseros consiste en utilizar no sólo bicarbonato de sodio ni sólo vinagre, sino una combinación de ambos.
Hongos en la cortina de la ducha: por qué pueden aparecer
Las cortinas de baño permanecen expuestas a vapor de agua todos los días. Cuando la humedad queda atrapada, pueden generarse
- Hongos
- Manchas oscuras
- Malos olores
Mezclar bicarbonato y vinagre: por qué lo recomiendan
La combinación de estos populares ingredientes permite aflojar la suciedad adherida y facilitar la eliminación de residuos acumulados en la superficie.
Por un lado, el bicarbonato de sodio aporta su efecto abrasivo, que ayuda a desprender las manchas, mientras que el vinagre ayuda a disolver las manchas de suciedad y neutralizar malos olores.
Cómo aplicar este truco sobre la cortina de la ducha
Para efectuar la limpieza se necesita
- Media taza de bicarbonato de sodio
- Una taza de vinagre blanco
- Agua tibia
- Un paño o esponja
Cómo aplicarlo paso a paso
- Quitar la cortina de la ducha
- Humedecer las zonas percutidas
- Colocar bicarbonato de sodio sobre las manchas
- Rociar vinagre blanco encima
- Dejar actuar durante varios minutos
- Limpiar
- Enjuagar con abundante agua
El consejo es siempre asear en lugares ventilados, utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.