Las manchas negras y oscuras que suelen aparecer en las cortinas de la ducha son un problema común que da el presente en muchos baños como consecuencia de la humedad, el calor y la falta de ventilación.

En ese marco, al momento de combatir los hongos, uno de los mejores trucos caseros consiste en utilizar no sólo bicarbonato de sodio ni sólo vinagre, sino una combinación de ambos.

Hongos en la cortina de la ducha: por qué pueden aparecer

Las cortinas de baño permanecen expuestas a vapor de agua todos los días. Cuando la humedad queda atrapada, pueden generarse

Hongos

Manchas oscuras

Malos olores

El bicarbonato de sodio es un gran aliado dentro de las mezclas de limpieza caseras.

Mezclar bicarbonato y vinagre: por qué lo recomiendan

La combinación de estos populares ingredientes permite aflojar la suciedad adherida y facilitar la eliminación de residuos acumulados en la superficie.

Por un lado, el bicarbonato de sodio aporta su efecto abrasivo, que ayuda a desprender las manchas, mientras que el vinagre ayuda a disolver las manchas de suciedad y neutralizar malos olores.

Cómo aplicar este truco sobre la cortina de la ducha

Para efectuar la limpieza se necesita

Media taza de bicarbonato de sodio

Una taza de vinagre blanco

Agua tibia

Un paño o esponja

Cómo aplicarlo paso a paso

Quitar la cortina de la ducha

Humedecer las zonas percutidas

Colocar bicarbonato de sodio sobre las manchas

Rociar vinagre blanco encima

Dejar actuar durante varios minutos

Limpiar

Enjuagar con abundante agua