Frotar la parte interna de la cáscara de banana sobre las hojas de las plantas es un truco casero que gana popularidad. El método consiste en pasar suavemente la parte blanca de la cáscara sobre cada hoja y ofrece varios beneficios comprobables a simple vista.

La práctica se recomienda especialmente para plantas de interior como potus, ficus, lengua de suegra o helechos. Estas especies acumulan polvo con facilidad y responden bien a una limpieza periódica.

¿Para qué sirve frotar cáscara de banana en las hojas de las plantas?

El primer beneficio es la limpieza natural: la cáscara retira el polvo y la suciedad acumulados. Esto permite que la hoja absorba mejor la luz solar, clave para la fotosíntesis.

La banana también aporta potasio, magnesio y calcio, minerales que se transfieren en pequeñas cantidades a la hoja. A esto se suma un efecto preventivo frente a insectos pequeños.

Beneficios principales

Limpieza natural del polvo y la suciedad

Brillo saludable sin productos artificiales

Aporte de potasio, magnesio y calcio

Prevención de plagas e insectos pequeños

El método consiste en pasar suavemente la parte blanca de la cáscara sobre cada hoja y ofrece varios beneficios comprobables a simple vista.

¿Cómo aplicar la cáscara de banana en las plantas correctamente?

La aplicación requiere solo unos pasos simples. Se debe usar siempre la parte interna de la cáscara y pasarla con suavidad sobre cada hoja, sin presionar demasiado.

Para sostener los beneficios, se recomienda repetir el proceso cada dos o tres semanas. Frotar con fuerza o dejar restos de cáscara puede favorecer la aparición de hongos.

Pasos para aplicarlo