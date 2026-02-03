El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos dio comienzo a la temporada fiscal 2026 para que todos los contribuyentes presentes su declaración de impuestos. Asimismo, las autoridades anunciaron que procederán con embargos de bienes e intervención de cuentas bancarias a quienes violan una normativa federal.

Cada temporada de impuestos, el IRS analiza los movimientos financieros de los estadounidenses y emite los reembolsos de créditos, en motivo de alivio económico, a las personas elegibles.

Confirmado por el IRS: el Gobierno embarga los bienes y cuentas bancarias de estas personas

El Gobierno de los Estados Unidos mantiene un protocolo estricto sobre las normas federales y fiscales que todos los estadounidenses deben respetar. Con el comienzo de la temporada fiscal se espera que todos los contribuyentes presenten el Formulario 1040 para informar sus ingresos, calcular cuánto deben o el reembolso que les corresponde.

Sin embargo, la violación de esta ley es muy común por parte de un sector de la sociedad que se rehúsa o evade declarar sus ingresos y sus bienes. Cuando un contribuyente adopta esta medida, las autoridades del IRS proceden con el protocolo previo a un embargo.

Al no presentar el Formulario 1040 tampoco se abona el dinero correspondiente a los impuestos, de esta forma el residente para a integrar la lista de deudores fiscales.

Todos los contribuyentes que no completen su declaración de impuestos pueden ser embargados por el IRS. Fuente: Archivo.

Cómo son los embargos del IRS

Los embargos del IRS son una de las medidas más severas que pueden aplicar sobre un contribuyente con deudas fiscales impagas. Pero antes de llegar a esta instancia, la entidad fiscal debe cumplir una serie de notificaciones obligatorias, que buscan darle al contribuyente múltiples oportunidades para regularizar su situación y evitar el embargo.

Si la persona no responde a dichas notificaciones, los agentes tributarios emiten el Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia (LEVY) y proceden a embargar bienes y cuentas bancarias.

Así se puede prevenir un embargo del IRS

Evitar un embargo del IRS es posible si el contribuyente actúa a tiempo y responde a las notificaciones oficiales. El organismo fiscal inicia el proceso de cobro enviando avisos por correo donde informa la existencia de una deuda y ofrece instancias para regularizarla antes de aplicar medidas más severas.

La primera forma de prevención es no ignorar los avisos. Responder a tiempo permite acceder a alternativas como el pago total, un plan de pagos mensuales, o la solicitud de una revisión de la deuda si se considera incorrecta. Mientras el contribuyente esté gestionando una solución activa, el IRS no puede ejecutar un embargo.

Otra vía para prevenir el embargo es solicitar un acuerdo de pago. Al aceptar un plan aprobado por el IRS y cumplir con las cuotas, se suspende cualquier acción de embargo sobre salarios, cuentas bancarias o bienes.