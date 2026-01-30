El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede realizar visitas domiciliarias a contribuyentes que acumulan deudas fiscales durante largos períodos sin resolver.

Estas inspecciones forman parte del proceso de cobro forzoso y se activan cuando una persona no presentó declaraciones, ignoró avisos oficiales o incumplió acuerdos de pago.

IRS visitará hogar por hogar a todas estas personas

El IRS puede avanzar con visitas presenciales por parte de sus agentes en las siguientes situaciones:

La deuda lleva meses o años sin resolverse

El contribuyente no responde a comunicaciones oficiales

Se incumplen planes de pago

Existen indicios de ocultamiento de ingresos o bienes

Se requiere verificación directa de información financiera

Si el contribuyente continúa sin actuar tras la visita, el IRS puede embargar cuentas bancarias, salarios y bienes.

El IRS puede realizar visitas domiciliarias a todos los que mantengan deudas tributarias sin saldar. Fuente: Archivo.

¿Las visitas son automáticas?

El IRS no envía agentes a los domicilios como primer paso. Antes de llegar a una visita presencial, normalmente ocurre este proceso: