El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede realizar visitas domiciliarias a contribuyentes que acumulan deudas fiscales durante largos períodos sin resolver.
Estas inspecciones forman parte del proceso de cobro forzoso y se activan cuando una persona no presentó declaraciones, ignoró avisos oficiales o incumplió acuerdos de pago.
IRS visitará hogar por hogar a todas estas personas
El IRS puede avanzar con visitas presenciales por parte de sus agentes en las siguientes situaciones:
- La deuda lleva meses o años sin resolverse
- El contribuyente no responde a comunicaciones oficiales
- Se incumplen planes de pago
- Existen indicios de ocultamiento de ingresos o bienes
- Se requiere verificación directa de información financiera
Si el contribuyente continúa sin actuar tras la visita, el IRS puede embargar cuentas bancarias, salarios y bienes.
¿Las visitas son automáticas?
El IRS no envía agentes a los domicilios como primer paso. Antes de llegar a una visita presencial, normalmente ocurre este proceso:
- Cartas y avisos por correo informando la deuda o la falta de declaraciones
- Notificaciones finales de intención de cobro o embargo
- Oportunidad para pagar, apelar o negociar
- Recién si el contribuyente no responde durante un período prolongado, el caso puede ser asignado a un funcionario fiscal, que es quien puede realizar una visita domiciliaria