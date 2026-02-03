Más de un millón de ciudadanos no tendrán que pagar impuestos por un depósito directo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó una noticia que traerá un respiro económico a miles de familias. Se trata de un pago único de $1,776 que llegará a las cuentas de 1.5 millones de ciudadanos bajo una condición excepcional: será totalmente libre de impuestos.

La idea es que este beneficio llegue completo a los bolsillos de los contribuyentes sin las deducciones habituales que suelen aplicar en otros créditos o reembolsos.

Habrá pago de $1,776 sin impuestos para todos estos beneficiarios

El IRS designó el pago único como una “prestación militar cualificada”, una clasificación que permite excluir a estos pagos de los ingresos brutos en las declaraciones de impuestos federales.

El presidente Donald Trump anunció los pagos complementarios el 17 de diciembre, eligiendo la cifra de 1776 dólares para conmemorar el 250 aniversario de los Estados Unidos.

Para ser parte de los 1.5 millones de beneficiarios, se deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad que el IRS ha comenzado a procesar automáticamente.

Estado de la declaración: Es fundamental haber presentado las declaraciones de impuestos de los años previos dentro de los plazos legales.

Límites de ingresos: El beneficio está orientado a contribuyentes que se encuentran dentro de rangos de ingresos medios y bajos, priorizando a quienes han mantenido su cumplimiento fiscal.

Residencia y estatus: Al igual que en programas anteriores, la residencia legal y el número de Seguro Social vigente son requisitos indispensables para la validación del depósito.

Es importante destacar que, al ser un pago “tax-free”, los beneficiarios no tendrán que reportar esta cifra como ingreso tributable en su próxima declaración , lo que representa una ventaja neta frente a otros tipos de asistencia financiera.

Plazos y métodos de envío del nuevo beneficio

La logística para este desembolso masivo ya está en marcha. El IRS ha enfatizado que la rapidez en la recepción del dinero dependerá, en gran medida, de la información que ya posee el organismo en su base de datos. Se recomienda a los ciudadanos verificar sus datos bancarios para evitar retrasos innecesarios.

Los métodos de distribución seguirán el esquema habitual de las temporadas fiscales recientes:

Depósito directo: Aquellos que tengan vinculada una cuenta bancaria recibirán el dinero de manera más ágil. Cheques por correo: Para quienes no cuenten con depósitos electrónicos, el proceso podría tardar algunas semanas adicionales debido a la logística postal.

Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta ante posibles estafas, recordando que el IRS no solicita información personal por redes sociales ni mensajes de texto para gestionar estos pagos. El seguimiento oficial debe realizarse exclusivamente a través de los portales gubernamentales autorizados.