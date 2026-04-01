En medio del debate por la sostenibilidad del sistema, crece la preocupación entre millones de beneficiarios por los límites de ingresos de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos. Aunque no existe ninguna eliminación masiva del programa, sí hay reglas claras que pueden afectar cuánto cobrás si seguís trabajando. Uno de los puntos más importantes es el llamado “límite de ingresos” que fija la SSA para quienes cobran jubilación pero aún trabajan. En 2026, los valores oficiales son: Si superás esos montos: Pero hay algo clave: no perdés el beneficio para siempre, solo se reduce de forma temporal. Una vez que alcanza la edad de jubilación completa, sus ganancias ya no afectan la cantidad de sus beneficios del Seguro Social, sin importar cuánto gane. Además, la SSA reajusta su pago para compensar los meses en los que se aplicaron reducciones por ingresos en exceso. Si está trabajando y recibiendo beneficios de jubilación, puede utilizar la calculadora de prueba de ingresos disponible en el sitio web de la SSA. Esta herramienta le permite evaluar cómo sus ingresos podrían afectar sus pagos y planificar sus finanzas de manera más efectiva. Con esta información, puede tomar mejores decisiones sobre su retiro y optimizar su ingreso sin arriesgar sus beneficios del Seguro Social.