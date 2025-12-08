Se aproxima una fuerte tormenta con granizo este lunes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. Foto: Archivo

El National Weather Service (NWS) emitió alertas meteorológicas para varias regiones del país ante la llegada de tormentas con granizo, lluvias intensas, viento fuerte e incluso nieve en zonas del norte y noroeste.

Como señalan las autoridades, las condiciones climáticas podrían complicar el tránsito, afectar rutas y servicios básicos, y provocar demoras en vuelos y transporte público.

Cuáles son las zonas en alerta por lluvias y tormentas

En el noroeste del país, el NWS indicó que una “corriente estrecha y alargada de vapor de agua” atravesará zonas de Washington, Oregón e Idaho. Por este motivo, se espera lluvia intensa con posibilidad de nevadas en áreas montañosas, lo que podría generar desbordes, riesgo de inundaciones urbanas y cortes de rutas.

Se aproxima una fuerte tormenta con granizo este lunes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. Fuente: Shutterstock.

Al mismo tiempo, los estados del medio oeste y los Grandes Lagos enfrentan frío, vientos fuertes y posibilidades de nevadas ligeras o lluvias heladas, según los avisos vigentes.

Qué deben tener en cuenta quienes viven o viajan por zonas afectadas

Las autoridades meteorológicas aconsejan revisar los boletines del NWS antes de circular, evitar rutas con riesgo de inundaciones, especialmente en zonas bajas, y preparar un plan alternativo de transporte en caso de cortes o demoras.

En regiones montañosas y del noroeste, conviene prever cadenas para nieve si se viaja por carreteras de altura.

Para quienes planeen vuelos o trayectos largos, es clave monitorear los servicios de aerolíneas, prever cancelaciones y tener a mano suministros básicos ante posibles cortes eléctricos o demoras en tránsito.