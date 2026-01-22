El Servicio de Impuestos Internos (IRS) publica año tras año las fechas en las que lleva a cabo a nivel nacional la temporada fiscal, donde los contribuyentes presentan sus declaraciones, pagan sus impuestos y reclaman los reembolsos o créditos para los que puedan calificar.

En ese marco, declarar en tiempo y forma es esencial para evitar multas, pues cuando se adeudan impuestos y no se presentan los formularios correspondientes a la agencia recaudadora, una porción de lo adeudado se adicionará en forma de sanción económica.

IRS irá casa por casa y seguirá de cerca a quienes no completen este trámite en tiempo y forma

La multa por no presentar la declaración de impuestos se aplica cuando un contribuyente no proporciona este documento a la agencia dentro de la fecha límite.

Si esto sucede, la sanción será del 5% del impuesto que debe figurar en la declaración, menos cualquier monto que se haya pagado previamente y los créditos para los que pueda calificar. Este porcentaje se multiplicará por cada mes en el que no se presente el formulario, con un tope máximo del 25%.

Cuando una declaración de impuestos no pueda presentarse en tiempo y forma, es necesario solicitar una prórroga. Fuente: archivo.

Cómo notifica IRS a quienes multe de esta forma

La agencia envía un aviso oficial al domicilio registrado notificando esta penalización.

Temporada de impuestos 2026: información esencial que todos deben conocer

Para evitar sanciones por no presentar a tiempo durante esta temporada fiscal, es esencial considerar las siguientes fechas

Inicio : lunes 26 de enero

Fin: miércoles 15 de abril

“El IRS espera recibir alrededor de 164 millones de declaraciones de la renta individual este año, con la mayoría de los contribuyentes presentando la declaración electrónicamente”, se indica.

Novedades de esta temporada fiscal

Quienes deseen reclamar las nuevas deducciones fiscales, como las propinas o las horas extra, tendrán que utilizar el nuevo formulario Anexo 1-A.

Además, durante esta temporada fiscal se podrán reclamar las Trump Accounts destinadas para niños menores de 18 años, que comenzarán a entregarse en julio de este año.