El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos intensificó los controles contra los contribuyentes que no presentan su declaración de impuestos o no liquidan sus obligaciones fiscales en los plazos establecidos.

Un embargo del IRS es la incautación legal de propiedad o activos de un contribuyente para satisfacer impuestos morosos, y puede afectar tanto a residentes como a extranjeros con obligaciones tributarias pendientes.

Alerta del IRS: embargan las tarjetas de crédito y cuentas bancarias de estos contribuyentes

Cuando el IRS emite un embargo bancario, las cuentas afectadas quedan congeladas desde la fecha y hora en que se recibe la orden de embargo, y los fondos disponibles en ese momento pueden ser retenidos por el gobierno para cubrir la deuda tributaria.

Existe un período de espera de 21 días antes de que el banco deba cumplir con la orden, lo que permite al contribuyente comunicarse con el IRS y explorar opciones como un plan de pago o aclarar errores en el embargo.

En el caso de tarjetas de crédito, aunque el IRS no confisca la tarjeta en sí, una orden de embargo puede solicitar al banco o entidad financiera que retenga pagos o fondos disponibles vinculados a la deuda tributaria, lo que puede afectar la capacidad de usar líneas de crédito o cobrar reembolsos asociados con cuentas vinculadas.

El IRS embarga a todos los contribuyentes que tienen deudas por falta de presentación de la declaración de impuestos. Fuente: Archivo.

Cuándo puede comenzar un embargo de IRS

El IRS puede iniciar un embargo cuando:

no presenta su declaración de impuestos a tiempo y no solicita una prórroga aceptada para declarar. El contribuyente a tiempo y no solicita una prórroga aceptada para declarar. El contribuyente no paga los impuestos adeudados después de haber recibido avisos y facturas. El contribuyente no ha respondido a múltiples comunicaciones oficiales del IRS solicitando el pago o acuerdo de la deuda.

Si se cumplen estos criterios, el IRS puede determinar que un embargo es la acción apropiada para cobrar la deuda tributaria pendiente.

Qué bienes pueden ser embargados

El alcance de un embargo puede ser amplio y cubrir diversos tipos de propiedad, incluyendo:

Fondos disponibles en cuentas bancarias personales o comerciales al momento de la orden.

Parte de los sueldos y salarios o ingresos regulares del contribuyente.

Activos como vehículos, bienes inmuebles y otros bienes personales .

Cuentas de jubilación e inversiones, hasta el monto que se adeude.

Frente a la temporada de impuestos de 2026, el IRS ha reiterado la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias en tiempo y forma, presentar las declaraciones correctamente y pagar cualquier saldo adeudado antes de que se detone un embargo.

La agencia recomienda a los contribuyentes que no ignoren los avisos oficiales, que exploren opciones de pago si enfrentan dificultades económicas y que se comuniquen de inmediato para evitar la pérdida de acceso a fondos y bienes personales.