Fin de la licencia de conducir para mayores de 65 años: ya no renovarán el carnet por incumplimiento de este requisito (foto: archivo).

El Gobierno de los Estados Unidos mantiene sus propias disposiciones federales sobre la vigencia de las licencias de conducir. Sin embargo, diversos estados pusieron en marcha una serie de políticas que modifica el acceso a la renovación para los conductores mayores a 70 años.

Durante los últimos meses, los gobernadores asumieron el compromiso de disminuir la cantidad de accidentes automovilísticos y reducir la cantidad de conductores imprudentes frente al volante.

Adiós a la licencia de conducir: prohíben la renovación a los conductores mayores a 70 años

La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos, ya que, además de habilitar la conducción legal, se utiliza para verificar la identidad de una persona. A partir de los 16 años, y con autorización de un adulto, los estadounidenses pueden comenzar su trámite de solicitud.

Las normativas están establecidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y varían en base a las leyes estatales. Durante los últimos meses, y en algunos casos años, se realizaron cambios sobre la vigencia del carnet de conducir de las personas mayores a 70 años.

Los conductores mayores a 70 años deberán realizar la renovación de la licencia de forma presencial por nuevas disposiciones. Fuente: Archivo.

En estados como Virginia o Florida, estos ciudadanos no pueden acceder a la renovación de la licencia de forma virtual o por correo, sino que están obligados a completarlo presencial y aprobar un nuevo examen de visión.

Qué otros estados exigen un examen de visión para los mayores de 70 años

Massachusetts exige renovación presencial obligatoria a partir de los 75 años.

Illinois aplica controles presenciales y renovaciones más frecuentes en adultos mayores.

Nebraska limita la renovación remota según la edad del conductor.

Idaho obliga a presentarse en persona desde los 70 años en ciertos casos.

Washington impone evaluaciones adicionales y puede exigir presencialidad.

Qué ocurre si no apruebo el examen de visión

Un conductor mayor de 70 años que no aprueba el examen de visión durante la renovación presencial de la licencia puede enfrentar restricciones importantes para seguir manejando en Estados Unidos.

No aprobar el examen de visión no significa perder la licencia de forma inmediata, pero sí puede derivar en restricciones, plazos obligatorios o la imposibilidad de renovar si no se cumplen los requisitos visuales mínimos establecidos por cada estado.