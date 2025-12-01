Los cajeros automáticos o ATMs son uno de los servicios bancarios más elegidos y utilizados por quienes deben realizar operaciones financieras básicas durante su día a día, como consultas de saldo, pagos de servicio o extracciones de dinero.

En ese sentido, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos alerta en su sitio web oficial sobre las circunstancias que pueden interferir con su funcionamiento ordinario.

Contemplarlas es esencial para todos los usuarios que realicen sus trámites durante esta vía para poder prever el uso de alternativas frente a estos casos.

Alerta del Gobierno: cuándo quedarán fuera de servicio los cajeros automáticos

De acuerdo con las autoridades, los apagones -que pueden ocasionarse, por ejemplo, como consecuencia de clima extremo- pueden interferir con la operatividad de los cajeros automáticos de la zona si no cuentan o no operan con un suministro alternativo.

Se trata de sistemas que requieren de constante conectividad a la red eléctrica, por lo que frente a cortes de energía prolongados se encontrarán fuera de servicio.

Hasta que su suministro no se reestablezca, los usuarios no podrán retirar o depositar efectivo, consultar o acceder a sus prestaciones federales o realizar transferencias, entre otras funciones.

Es esencial considerar que muchos de los trámites que se realizan en un ATM pueden llevarse a cabo a través de home banking o de la banca online.

Frente a apagones prolongados el uso de cajeros automáticos puede verse suspendido. Fuente: archivo.

Información importante: consejos del Gobierno para todo el país frente a esta situación

Frente a un corte de energía prolongado, las autoridades aconsejan cumplir con los siguientes puntos básicos

Mantener cerrados congeladores y refrigeradores

Utilizar un generador eléctrico de ser posible, pero sólo al aire libre y alejado de las ventanas

No prender ni estufa ni horno para calentar el hogar

Desconectar electrodomésticos y dispositivos electrónicos

Se insta además a descartar cualquier alimento expuesto a temperaturas que durante más de dos horas superaron los 40° o cuya apariencia refleje mal estado. El mismo consejo aplica para los medicamentos que requieren refrigerarse y pasaron más de 24 horas sin el frío adecuado.

Alerta para todo el país: otros servicios que podrían verse afectados en estos casos

Además de interferir con los ATMs y el funcionamiento cotidiano de la actividad bancaria, los cortes de energía podrían

Interrumpir los servicios de comunicación, agua o transporte

Causar el cierre de negocios minoristas y supermercados

Pausar el servicio de gasolineras

El consejo es siempre contar con un plan de preparación para emergencias para actuar con claridad en estos momentos.