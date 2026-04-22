La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos detalla a todos los adultos que alcanzan sus 62 años -edad mínima de retiro establecida a nivel federal- cuál es el otro requisito esencial que deben cumplir para poder reclamar los beneficios por jubilación. Si bien SSA permite este año reclamar la jubilación a todas las personas nacidas en 1964 o antes, se especifica que para hacerlo es excluyente haber acumulado al menos 40 créditos en su historial de trabajo. “No podemos pagarle beneficios si no tiene suficientes créditos", señala la agencia gubernamental en un comunicado oficial. Los créditos del Seguro Social son una suerte de “puntos” que otorga la agencia y que se acumulan en el historial de empleo de un trabajador incluso si tiene períodos de inactividad. Estos créditos se conceden cuando la persona alcanza cierta cantidad de ganancias, que varían de manera anual, con un máximo de 4 créditos al año. En este marco, en caso de que anualmente se hayan recibido los 4 créditos de SSA, se necesitan al menos 10 años de haber trabajado y pagado impuestos del Seguro Social para poder presentar la solicitud y dar inicio a la entrega de beneficios mensuales. Quienes cuenten con los 40 créditos podrán presentar la solicitud a los 62 años, sin embargo, verán una deducción de aproximadamente el 30% de lo que les correspondería si hubieran aguardado a alcanzar la edad plena para realizar el trámite. Esto se debe a que SSA aplica descuentos del 0.5% por cada mes que un beneficiario recibe su prestación antes de tiempo. Las personas nacidas en 1964 alcanzan sus 62 en 2026. En estos casos, la edad plena de jubilación es 67, por lo que deberán aguardar a 2031 si quieren recibir el monto total de sus beneficios.