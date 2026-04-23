El sistema previsional de Estados Unidos vuelve a quedar bajo la lupa. Nuevas proyecciones y cambios recientes encendieron alertas entre millones de beneficiarios que dependen del ingreso mensual del Seguro Social en Estados Unidos. Aunque los pagos siguen vigentes, los especialistas advierten que el escenario hacia los próximos años podría incluir ajustes que impacten directamente en los bolsillos. Las últimas estimaciones ubican un punto crítico más cerca de lo esperado. El fondo principal que financia el Seguro Social podría agotarse alrededor de 2032, adelantando las previsiones previas. Esto no significa que el programa desaparezca, pero sí abre la puerta a un escenario delicado: si no hay reformas, los ingresos disponibles solo alcanzarían para cubrir una parte de los beneficios. En términos concretos, distintos análisis coinciden en que los pagos podrían reducirse a cerca del 75% u 80% del monto actual, dependiendo de cómo evolucionen las cuentas públicas y las decisiones políticas. Para millones de jubilados, esto implica una posible pérdida de poder adquisitivo en un contexto donde el costo de vida sigue en aumento. Detrás de esta situación hay varios factores estructurales que se vienen acumulando desde hace años: El sistema se financia principalmente con impuestos sobre los salarios. Sin embargo, hoy hay menos trabajadores activos por cada jubilado, lo que reduce el flujo de ingresos. A eso se suma un cambio demográfico clave: las personas viven más años y cobran beneficios durante más tiempo. Esta combinación genera un desequilibrio difícil de sostener sin ajustes. Además, aunque en 2026 los beneficiarios recibieron un aumento del 2,8% por el ajuste por costo de vida (COLA) para compensar la inflación, ese incremento también implica mayores egresos para el sistema. El resultado es una ecuación cada vez más exigente para las finanzas del programa. El futuro del Seguro Social dependerá en gran parte de decisiones políticas que todavía no se han tomado. Entre las alternativas que se discuten aparecen tres caminos principales: Cada opción tiene consecuencias económicas y sociales, por lo que el debate sigue abierto en el Congreso. Mientras tanto, el impacto potencial ya preocupa. Más de 70 millones de personas dependen actualmente de estos pagos mensuales para cubrir gastos básicos como vivienda, salud y alimentación. En este contexto, los expertos recomiendan no depender exclusivamente del sistema y comenzar a planificar ingresos alternativos para el retiro.