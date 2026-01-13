La Administración del Seguro Social (SSA) ha confirmado que Estados Unidos puede retener hasta el 50% de las pensiones y jubilaciones de aquellos que no completen un trámite obligatorio tras recibir una notificación oficial.

La retención se aplica en situaciones de pagos en exceso y se ejecuta de manera automática si la persona no actúa dentro del plazo establecido. Aunque el porcentaje de retención se ha reducido desde el 100%, perder la mitad del ingreso mensual puede tener un impacto económico significativo.

Razones por las que Estados Unidos puede retener la mitad de las pensiones y jubilaciones

La SSA puede reclamar dinero cuando detecta sobrepagos, es decir, beneficios cobrados por encima de lo que correspondía. Esto puede suceder por cambios no informados o por errores administrativos del organismo.

Desde el 25 de abril de 2025, la retención por defecto es del 50% para beneficios del Título II (jubilación, sobrevivientes y discapacidad). En el caso del SSI, el descuento máximo sigue siendo del 10%.

Ahora el Gobierno se quedará con el 50% de las pensiones y jubilaciones de quiénes no hagan este trámite

¿Cómo pueden los jubilados evitar la retención del 50%?

Los beneficiarios tienen 90 días desde la notificación para actuar. Si no realizan el trámite dentro de ese plazo, la SSA descuenta automáticamente hasta el 50% del haber mensual.

Aunque es posible negociar, el proceso puede ser lento. Por ello, hacer el trámite a tiempo es la única forma de evitar que Estados Unidos se quede con la mitad de la pensión o jubilación.

Opciones disponibles: