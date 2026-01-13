Desde el 1 de septiembre, en Sacramento, California se comenzó a implementar oficialmente el programa de Becas de Crecimiento Creativo para trabajadores del rubro artístico.

Este apoyo económico -actualmente en curso- permite a los artistas elegidos recibir financiación durante un período de 12 meses que, al finalizar, dará como resultado la entrega de más de 10,000 dólares para que cada participante del programa pueda invertir en su propio desarrollo profesional.

Estados Unidos regalará más de 10,000 dólares a quienes se encuentren en esta lista oficial

Quienes fueron seleccionados por las autoridades -que conforman una lista de 200 personas-, reciben mes a mes un depósito de 850 dólares.

En ese sentido, para el 31 de agosto de este año todas las personas que se encuentren en esta lista oficial habrán recibido sus 10,200 dólares.

Estos pagos buscan actuar como un complemento para los artistas y brindarles apoyo financiero adicional para que puedan continuar y avanzar en su carrera en las artes", afirman las autoridades.

El período de financiación termina el 31 de agosto de este año. Fuente: archivo. simonkr

Cuánto dinero ya fue entregado

Los residentes de Sacramento inscriptos en este apoyo ya recibieron con el depósito de enero 4,250 dólares.

Información importante para quienes reciban este dinero

Quienes reciban pagos federales o desean hacerlo y se encuentran cobrando el financiamiento, tendrán que consultar en cada agencia sobre cómo podría afectar este apoyo al recibimiento de su prestación.