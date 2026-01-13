En Tennessee, las regulaciones estatales se caracterizan por priorizar el derecho de las mujeres solteras al momento de registrar a sus hijos recién nacidos en los documentos oficiales.

De esta forma, es muy común que los nuevos residentes lleven el apellido de su progenitora y que las autoridades rechacen inmediatamente la voluntad del padre, de acuerdo al Tennessee Code Annotated § 68-3-305 — Surname of Child on Birth Certificate.

El Gobierno prioriza el derecho de las madres a registrar a sus recién nacidos con sus apellidos

De acuerdo a lo estipulado en la ley estatal de Tennessee, “Apellido del niño en el certificado de nacimiento”, ningún bebé de madre soltera podrá llevar el apellido del padre en primera instancia. Es decir, las autoridades locales priorizan el derecho de las mujeres no casadas a elegir cómo identificar a su niño.

Tennessee prioriza a las madres solteras para registrar a un recién nacido con su apellido. Fuente: Archivo.

Esta normativa rige desde 1977, como parte de un paquete de medidas planteadas en la Ley de Registros Vitales del Estado. A lo largo de los años y hasta el 2003, la legislación sufrió varias modificaciones en base a la lucha de derechos entre el padre y la madre sobre un recién nacido.

¿Cuándo los hijos pueden recibir el apellido del padre?

Así como la ley establece que las mujeres que no están casadas tienen derecho por encima del padre a registrar a su hijo con su apellido, también respalda a los hombres en caso de matrimonio.

Es decir, el hijo recibirá obligatoriamente el apellido del progenitor si la pareja se casó al momento del nacimiento o durante los 300 días previos.

Otros casos en los que se lleva el apellido del padre: