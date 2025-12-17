La cadena no ofrecerá sus servicios durante estos días.

En esta noticia ¿Por qué Costco cerrará sus tiendas en todo Estados Unidos?

Muchos de los millones de miembros de Costco en Estados Unidos deberán prestar atención a estas fechas. La cadena de almacenes más grande del país ha confirmado que cerrará todas sus sucursales de manera simultánea en fechas específicas del año.

A diferencia de otros minoristas que mantienen horarios reducidos durante los días festivos, Costco mantiene una política estricta de cierre total para permitir que sus empleados disfruten de tiempo con sus familias . Esto significa que no habrá servicio de venta al público, gasolineras ni centros de llantas durante estas jornadas seleccionadas.

La decisión de la compañía responde a su tradición de respetar los feriados oficiales y dar un descanso integral a su fuerza laboral. Este anuncio es particularmente relevante para la comunidad hispana, que suele realizar compras a gran escala para celebraciones familiares y eventos religiosos.

De acuerdo con el cronograma oficial de la empresa, las tiendas permanecerán cerradas en los siguientes días festivos:

Día de Año Nuevo (1 de enero)

Domingo de Pascua (Easter)

Día de la Recordación (Memorial Day)

Día de la Independencia (4 de julio)

Día del Trabajo (Labor Day)

Día de Acción de Gracias (Thanksgiving)

Día de Navidad (25 de diciembre)

Es importante notar que, aunque las tiendas físicas cierran, la plataforma de Costco.com suele mantenerse operativa para pedidos en línea, aunque los tiempos de envío podrían verse afectados por los mismos feriados.

Ante el cierre total de sucursales, los expertos en consumo recomiendan a los socios de Costco planificar sus visitas con al menos 48 horas de anticipación . Los días previos a un cierre anunciado suelen registrar una afluencia masiva de clientes, lo que genera largas filas y el agotamiento temprano de productos frescos y artículos de temporada.

Además, recuerda que los horarios de las farmacias y los centros ópticos dentro de los almacenes pueden variar ligeramente en los días previos y posteriores a estas fechas. Si tienes recetas médicas pendientes o necesitas combustible, asegúrate de acudir antes de la víspera del cierre para evitar quedarte sin suministros esenciales.