El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos especifica en su portal oficial las condiciones bajo las cuales sus funcionarios especiales podrían llevar a cabo visitas al domicilio o establecimiento de un contribuyente. Este tipo de labor es ejecutado por el equipo de Investigación Criminal, que está compuesto por miembros de la policía y son los únicos agentes armados del IRS. Estos profesionales operan para la agencia recaudadora y poseen la autoridad para realizar inspecciones sin previo aviso cuando se considere necesario. Por su tarea, están autorizados a visitar o llamar a un contribuyente sin previo aviso para investigar su caso particular y también a comunicarse con terceros que se encuentren relacionados con la causa que se investiga. Además, pueden enviar correos electrónicos desde una plataforma ajena. De acuerdo con lo informado por las autoridades, estos oficiales del IRS son los encargados de llevar a cabo investigaciones relacionadas con delitos fiscales criminales como violaciones del Código de Rentas Internas (IRC), de la Ley de Secreto Bancario y de las leyes sobre blanqueo de capitales. Aunque estos oficiales realizan una revisión profunda del historial tributario, las autoridades enfatizan en que bajo ninguna circunstancia solicitarán información personal identificable (PII), trabajarán en casos de impuestos civiles o exigirán pagos inmediatos. El ente recaudador señala que, en caso de que uno de sus agentes especiales efectúe una visita sin previo aviso, el contribuyente afectado tiene la opción de emplear la Herramienta de Verificación de Empleados para verificar que realmente está vinculado a la agencia. Es importante que los contribuyentes estén informados sobre sus derechos y las herramientas disponibles para protegerse ante situaciones inesperadas.