El Internal Revenue Service (IRS) tiene la capacidad de sancionar con embargar bienes e intervenir las cuentas bancarias de quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma o evaden responsabilidades tributarias. No obstante, antes de iniciar el proceso el ente recaudador intenta comunicarse con las personas para solucionar el problema existente sin la necesidad de intervención fiscal. Es de suma importancia que sepas qué hacer si te llega uno de estos avisos del IRS. El IRS puede embargar bienes e intervenir cuentas bancarias cuando el contribuyente tiene una deuda tributaria impaga, es decir, cuando no abona los impuestos que le corresponden dentro de un plazo establecido. Esto se debe a que el organismo realiza un cobro forzoso de la deuda, pero puede escalar si la situación no se regulariza. Adicionalmente, no responder los avisos y notificaciones del IRS respecto a las deudas puede desembocar en el embargo inminente de cuentas bancarias, salarios, beneficios federales y bienes como vehículos y propiedades. El organismo informa sobre el monto adeudado y las opciones para resolverlo y el contribuyente debe responder o realizar las acciones solicitadas. Si el contribuyente tampoco paga luego de recibir la “Notice and Demand for Payment”, que es el requerimiento formal de pago, el caso avanza hacia medidas más severas. Finalmente, si se ignora la Notificación Final de Intención de Embargo, el IRS queda habilitado legalmente para intervenir. El IRS envía múltiples avisos antes de avanzar con el proceso de embargo. Cuando se recibe la notificación final se tiene hasta 30 días para responder. Si se desea evitar que efectivicen la intervención, se debe pagar la deuda lo antes posible o solicitar un plan de pago. También se puede pedir una audiencia “Collection Due Process” o contactar directamente con el IRS para negociar obtener más información respecto a tu deuda y posible resolución. Para prevenir un embargo, se recomienda no ignorar las cartas del IRS ya que son el principal disparador de los embargos. Por otro lado, si se tienen deudas lo mejor es regularizar la situación antes de que llegue la notificación final. En el caso de que la deuda sea difícil de pagar, se puede solicitar un plan de plago. En el caso de que sea por errores en la declaración de impuestos, se deben rectificar los datos y volver a presentar el documento. Cuando el IRS activa un embargo, la cuenta bancaria del contribuyente se congela automáticamente y solo se toma el dinero disponible en ese momento. A partir de ahí, se establece un plazo de 21 días antes de que los fondos sean retirados, lo que funciona como una ventana para intentar resolver la situación. Frente a esta intervención, es clave contactar al IRS de inmediato, solicitar la liberación del embargo y, si corresponde, demostrar una situación de dificultad económica. También es posible pagar la deuda o negociar un acuerdo. Es importante tener en cuenta que el embargo puede ser único, como en el caso de una cuenta bancaria, o continuo, como ocurre con los embargos sobre el salario.