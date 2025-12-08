El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial los motivos por los que sus oficiales pueden realizar una visita al hogar del contribuyente.

Uno de los motivos más comunes es cuando la agencia decide realizar una auditoría, es decir, una revisión de libros, cuentas o registros financieros de un individuo u organización.

En estos casos, los agentes de ingresos se ponen en contacto con el contribuyente antes de realizar la visita enviando un correo con la notificación correspondiente.

Visitas de IRS: cuándo pueden ocurrir

De acuerdo con lo señalado por el organismo, que un contribuyente sea seleccionado para una auditoría no siempre es sinónimo de problemas. A veces el proceso se realiza de manera aleatoria, aunque también puede llevarse a cabo cuando las declaraciones evidencien un incumplimiento fiscal.

Según cada caso, esta auditoría puede efectuarse por correo o a través de una entrevista presencial, ya sea en una oficina de IRS, en el lugar de trabajo del tributante o en su hogar.

De tener que realizarse en la vivienda del contribuyente por la cantidad de documentación a presentar o por otros motivos que la agencia considere razonables, esto será notificado por correo previamente.

La auditoría tiene como fin último garantizar que la información reportada en la declaración esté alineada con las leyes fiscales y también verificar que los montos declarados sean correctos.

Las auditorías del IRS pueden llevarse a cabo en el hogar de un contribuyente. Fuente: Shutterstock.

Información importante sobre estas visitas de IRS

Todos los registros de interés para la agencia serán detallados por escrito para que puedan reunirse de manera previa.

“La ley exige que conserves todos los registros que utilizaste para preparar tu declaración de la renta, al menos tres años desde la fecha en que se presentó la declaración”, advierte IRS.

Es importante destacar que los agentes de IRS llevan una credencial oficial y una Tarjeta HSPD-12 con número de serie y foto del empleado. Es derecho del tributante solicitar ver ambos datos antes de habilitar el ingreso.