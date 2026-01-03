La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los beneficiarios actuales seguirán recibiendo sus depósitos en las fechas habituales. Imagen: archivo.

En medio de la presión inflacionaria y el aumento sostenido del costo de vida en Estados Unidos, una nueva iniciativa vinculada con el Seguro Social volvió a encender las expectativas de millones de beneficiarios. El proyecto contempla un depósito directo de hasta 1.200 dólares, pensado como un refuerzo económico extraordinario para los sectores más vulnerables.

Sin embargo, la medida no alcanzaría a todos los beneficiarios por igual y todavía depende del avance legislativo. Quiénes podrían recibir el dinero, cómo se pagaría y desde cuándo son algunas de las claves que ya comenzaron a definirse.

El posible depósito adicional del Seguro Social busca aliviar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables de Estados Unidos. Fuente: archivo.

¿En qué consiste el depósito adicional de 1.200 dólares que analiza el Seguro Social y por qué no es automático para todos?

La propuesta plantea un refuerzo económico temporal destinado a compensar la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación.

El monto total sería de 1.200 dólares, distribuidos en pagos mensuales, que se sumarían a los cheques habituales del Seguro Social sin necesidad de trámites adicionales, aunque con criterios específicos de elegibilidad.

El refuerzo todavía debe ser debatido en el Congreso y no alcanzaría automáticamente a todos los beneficiarios. Fuente: archivo.

Quiénes podrían cobrar el nuevo pago del Seguro Social y qué beneficiarios quedarían excluidos del depósito

El proyecto apunta principalmente a jubilados, personas con discapacidad y otros grupos que dependen de programas federales como SSI y SSDI. No obstante, no todos los receptores actuales del Seguro Social accederían automáticamente, ya que la inclusión dependería del tipo de beneficio, ingresos y otros parámetros que aún están bajo discusión.

Cuándo podría comenzar a pagarse el refuerzo económico y qué falta para que el depósito sea aprobado

Si la iniciativa logra avanzar, los primeros depósitos podrían comenzar a emitirse a partir de los primeros meses de 2026. Aun así, el pago no es definitivo: resta el debate en ambas cámaras del Congreso y la aprobación final del presupuesto que habilite el desembolso.