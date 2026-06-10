La cotizacióndel Peso colombiano este miércoles 10 de junio en Estados Unidos es de 3,566.4 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.74% en comparación con la jornada anterior.

El Peso colombiano mostró una tendencia bajista: en la última semana el cambio fue de -0.32% y en el último año la variación fue de -8.54%, evidenciando una depreciación sostenida.

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Conocé la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que es del 6.33%, es menor que la volatilidad anual del 13.14%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano presenta una tendencia a la baja, considerando que el dato de 2 indica que la variación en los precios ha sido negativa durante los últimos días. Esta disminución se ha mantenido de forma consecutiva, afectando la percepción del valor de la moneda frente al dólar.

A pesar de la caída en la cotización, es importante monitorear factores económicos externos que puedan influir en una posible recuperación del Peso colombiano en el futuro cercano.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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