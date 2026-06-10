En la sesión de apertura de este miércoles, 10 de junio de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.27% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia alcista, con un cambio en la última semana de 42,95 % y una variación en el último año de 79,23 %.

Ebrard urge a IP a invertir en semiconductores: México busca consolidar su planta 100% nacional

Conocé la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.65%, es menor que la volatilidad anual del 6.11%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En los últimos tres días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento constante en su valor respecto a otras divisas. Este aumento sugiere un fortalecimiento del Euro, impulsado por factores económicos recientes que han favorecido su valoración.

El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene la confianza en el mercado y las condiciones económicas continúan siendo favorables, el Euro podría seguir consolidándose en el corto plazo. Sin embargo, es fundamental monitorear cualquier cambio que pueda influir en esta dinámica.

Ebrard urge a IP a invertir en semiconductores: México busca consolidar su planta 100% nacional

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Atención | Patrones aclaran: el home office por el Mundial no será obligatorio el 11 de junio

Conocé la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026. KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Consejos para cambiar o comprar euro en USA