En la apertura de mercados de este miércoles, 10 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.3%.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco subió 2.25% y en el último año acumuló 1.64%, lo que sugiere un impulso alcista reciente superior a la tendencia anual.

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Conocé la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026. Anna Avilova

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco ha alcanzado un 24.71%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 20.21%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que cero. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha incrementado su valor en el mercado, lo que puede reflejar una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia positiva puede ser temporal y dependerá de factores económicos externos e internos. Analizar esta tendencia es crucial para anticipar futuros movimientos y tomar decisiones financieras informadas.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026.

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA