En la sesión de apertura de este miércoles, 10 de junio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.42 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.23% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 0.45%, pero en el último año registra una caída de -6.53%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual debilitada.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 7.4909%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.6060%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días. Comparado con los tres días anteriores, la moneda ha experimentado una depreciación, lo que sugiere una pérdida de valor frente a otras divisas.

Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos internos o externos, que han llevado a una mayor incertidumbre en el mercado. Es importante monitorear cómo se desarrollan estas tendencias para anticipar posibles ajustes en el mercado cambiario.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos conviene cambiar en bancos o retirar efectivo en cajeros de tu red, evitar kioscos de aeropuertos por sus comisiones, comparar tipos de cambio en apps, usar tarjetas sin comisión por cambio y avisar a tu banco, llevando solo el efectivo imprescindible.