El National Weather Service (NWS) informó que el pronóstico del tiempo para este lunes 5 de enero de 2026 presenta “condiciones variables con lluvia y riesgo de tormentas en varias regiones del país”.
De acuerdo a las autoridades, la presencia de aire húmedo en combinación con frentes fríos producirá diluvios en varios estados, y en algunas zonas del centro del país las condiciones pueden alternar entre lluvia y nieve ligera.
Cuáles son las zonas en alerta por lluvia y tormenta este lunes
California
El National Weather Service indicó que partes de California, sobre todo la región del norte y centro del estado, tendrán lluvias persistentes con acumulados significativos de agua. En localidades como San Francisco y Sacramento, las lluvias fuertes con ráfagas de viento persistirán durante la jornada.
Oregón y Washington
En el Pacífico Noroeste, los pronósticos del NWS señalan “lluvia intensa con posibilidad de tormentas con granizo”, especialmente en sectores cercanos a la costa y en áreas elevadas. Ciudades como Portland y Seattle pueden registrar acumulados de lluvia por encima de lo usual para esta época del año, con riesgo de saturación de suelos y posibles complicaciones en rutas y puentes.
Colorado y Rocallosas
En la región montañosa de Colorado, el clima presenta una mezcla de lluvia en las zonas más bajas y precipitación invernal en altitudes mayores, producto de la interacción entre aire frío y humedad. El NWS señala que estas condiciones pueden dar lugar a tormentas de nieve en las cumbres.
En partes del sur del Medio Oeste y Texas, la probabilidad de lluvias y chubascos durante gran parte del día es elevada. Estas precipitaciones afectan rutas secundarias y zonas rurales, y se espera que el patrón persista sin cambios drásticos hasta la tarde.
Recomendaciones del National Weather Service para condiciones de lluvia
El National Weather Service insta a la población a consultar sus avisos locales actualizados, disponibles en el sitio oficial que reflejan mapas por estado y pronósticos por hora. Esta información permite planificar desplazamientos con mayor seguridad y reducir riesgos asociados a la lluvia intensa.
Además, el NWS recuerda que la combinación de lluvia con el clima invernal puede generar superficies resbaladizas y reducciones de visibilidad en carretera, por lo que se sugiere verificar el estado de rutas antes de viajar y ajustar las actividades cotidianas según las condiciones reportadas por las autoridades meteorológicas oficiales.