En la apertura de mercados de este miércoles, 10 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.14 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.24%.

En la última semana, el peso dominicano se apreció levemente (0,16%), pero en el último año acumuló una caída (-7,05%), indicando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

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Conocé la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 4.45%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 10.96%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que la moneda se ha apreciado en comparación con sus valores anteriores, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo un posible debilitamiento de la moneda. Actualmente, la estabilidad de la cotización es crucial para fomentar la confianza de los inversionistas y mantener un equilibrio en el mercado.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026. KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA