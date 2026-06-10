En la apertura de mercados de este miércoles, 10 de junio de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.08%.

La cotización de la libra esterlina ha mostrado una tendencia alcista: en la última semana el cambio fue de 25.51% y en el último año la variación alcanzó 85.08%.

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Conocé la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026. Anna Avilova

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la libra esterlina en la última semana ha sido del 4.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que su volatilidad anual es del 6.15%.

La cotización de la Libra esterlina hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, con un valor de -1 que indica un incremento en su valor. Este comportamiento sugiere una recuperación de confianza en la moneda, impulsada por noticias económicas favorables.

En los días previos, la Libra esterlina había enfrentado fluctuaciones, pero el reciente aumento apunta a una estabilización en su cotización. Esto podría indicar un cambio en la percepción del mercado respecto a la economía británica y sus fundamentos financieros.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026. KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA