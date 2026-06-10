Para viajar internacionalmente, usualmente es requerido contar con un pasaporte. En algunos casos, debido a acuerdos como el Mercosur se puede ingresar a determinados países tan solo presentando un documento nacional de identidad vigente.

No obstante, si se proviene de un país como Estados Unidos es necesario tener un pasaporte que esté vigente y en buen estado físico para poder ingresar a países como Perú, Chile y Venezuela. En dichos países, los nativos que deseen viajar a otros destinos también deben contar con este documento.

Si se proviene de un país como Estados Unidos es necesario tener un pasaporte que esté vigente y en buen estado físico (foto: archivo).

Perú, Chile y Venezuela prohíben el ingreso y la salida del país: ¿Qué pide cada país?

Cada una de estas regiones puede tener sus excepciones, pero la regla general es presentar un pasaporte válido. Para ello, es necesario estar atento a los tiempos de vigencia y la posible demora una vez que se inicia el trámite de renovación.

Por lo general, se suele exigir el cumplimiento de estos requisitos:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento de identidad válido en los países que lo permiten.

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento.

Permisos migratorios o visas, cuando corresponda.

Requisitos sanitarios o formularios exigidos por algunos destinos.

Las reglas de viaje de Perú: cómo se debe presentar el pasaporte

La República de Perú exige que el pasaporte presentado cuente con una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de ingreso en el caso de que tu país de origen no pertenezca al Mercosur o a la Comunidad Andina. Así mismo, también suelen solicitar un boleto de vuelta y prueba de que se poseen los fondos suficientes para costear la estadía dentro del país.

En el caso de peruanos que quieran viajar al exterior, necesitarán tener el Pasaporte Electrónico y el mismo debe contar con al menos 6 meses restantes de vigencia desde que se ingresa al país de destino.

En el caso de que no se cumpla con este requisito, deberán renovar el pasaporte antes de viajar. Para ello, deben pagar el trámite, obtener una cita en el Sistema de Citas Online y acudir el día que se haya programado la misma. Es necesario que te tomen una foto que cumpla con las condiciones establecidas por las autoridades y posteriormente, se entregará el pasaporte en el día.

Las reglas de viaje de Chile: cómo se debe presentar el pasaporte

En el caso de la República de Chile, para ingresar al país se debe presentar un pasaporte vigente, junto con un pasaje de ida y vuelta, en el caso de que tu país de origen no pertenezca al Mercosur. La estadía no debe superar los 90 días. Adicionalmente, debe completar la Declaración Jurada de Aduanas dentro de las 48 horas previas al viaje.

Cuando los chilenos quieran viajar al exterior, deberán tener un pasaporte en buen estado, y además revisar los requisitos de visa y restricciones del país de destino. El pasaporte tiene que tener una vigencia mínima restante de 6 meses desde que se ingresa al país.

Quienes no puedan cumplir con este requisito, deberán renovar el pasaporte. Para hacer este trámite en Chile es necesario tener una Cédula de identidad vigente y en buen estado, y pagar el costo del trámite.

Se puede solicitar a través del sitio web del Registro Civil, y posteriormente ir de forma presencial a una oficina a la hora del turno reservado.

Las reglas de viaje de Venezuela: cómo se debe presentar el pasaporte

Para poder ingresar a la República de Venezuela, en el caso de que tu país no pertenezca al Mercosur, es necesario tener un pasaporte vigente y a veces una visa consular que se tramita en una embajada o consulado venezolano más cercano. Adicionalmente, las autoridades pueden exigir que se presente un boleto de vuelta para demostrar que se saldrá del país, además de tener los medios económicos para costear la estadía dentro del país.

Los venezolanos que deseen viajar al exterior, tendrán que presentar un pasaporte vigente y dependiendo del destino, también un boleto de ida y vuelta, visa y pruebas de solvencia económica. Si no se cumple con el requisito del pasaporte se deberá renovar.