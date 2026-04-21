El calendario fiscal en Estados Unidos fija plazos estrictos que, si no se cumplen, pueden derivar en sanciones cada vez más severas. Uno de los más importantes es la fecha límite para presentar y pagar impuestos, que marca el inicio de un proceso de control más riguroso. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte que el 15 de abril de 2026 fue la fecha límite para cumplir con las siguientes obligaciones fiscales: En situaciones de incumplimiento prolongado, el IRS puede iniciar acciones de cobro forzoso para recuperar la deuda, como: