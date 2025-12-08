Un descubrimiento científico de esta magnitud abre nuevas posibilidades en el tratamiento de afecciones que afectan la visión, ofreciendo esperanza a quienes enfrentan la pérdida de la misma.

Este avance podría transformar la vida de más de 300 millones de personas que sufren de enfermedades visuales, tales como la retinosis pigmentaria y la degeneración macular.

Un grupo de investigadores consiguió, por primera vez, activar la regeneración de la retina en mamíferos, un avance que hasta ahora se consideraba inalcanzable.

Este hallazgo representa un hito en la medicina regenerativa y podría cambiar radicalmente el enfoque hacia el tratamiento de estas condiciones visuales.

El modelo animal que inspiró la investigación

La clave del hallazgo surgió al estudiar a ciertos animales como el pez cebra, que puede regenerar su visión de forma natural. Este diminuto pez activa un mecanismo interno que convierte ciertas células de soporte ocular en nuevas neuronas visuales, restaurando así la función perdida.

El desafío planteado era evidente: ¿sería posible replicar este proceso en humanos?

El asombroso rol de la proteína PROX1

Al inhibir esta proteína, se observó que las células de la retina en los ratones genéticamente modificados comenzaron a regenerarse, recuperando funciones que habían sido previamente perdidas.

Los resultados fueron sorprendentes: durante un periodo de seis meses, los ratones tratados exhibieron mejoras visuales sostenidas. Este hallazgo representa la primera vez que se logra regenerar tejido ocular neuronal en mamíferos.

El análisis fue llevado a cabo por el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), centrándose en ratones genéticamente modificados. Los científicos descubrieron que una proteína denominada PROX1 funcionaba como un freno natural para la regeneración ocular.

Un avance prometedor en la batalla contra la ceguera irreversible

A pesar de que el estudio se encuentra en una fase experimental, los resultados obtenidos son prometedores. Este avance tiene el potencial de transformar el tratamiento de enfermedades que actualmente no cuentan con cura y que afectan la calidad de vida de millones de personas a nivel global.

La regeneración de la retina constituye uno de los desafíos más significativos en el ámbito de la medicina regenerativa, dado que las células nerviosas del ojo carecen de la capacidad de auto-reparación. Sin embargo, este hallazgo sugiere que, mediante la modificación de proteínas clave, el organismo podría recuperar esa capacidad que se ha perdido.

Perspectivas inmediatas: nuevas evaluaciones y un potencial ensayo clínico en humanos

En la actualidad, los investigadores se encuentran en la fase de adaptar esta técnica a contextos clínicos más amplios. Si los ensayos futuros resultan exitosos, se anticipa que en pocos años se inicien las primeras pruebas en humanos con patologías avanzadas.

Los científicos del KAIST han indicado que “lo que estamos presenciando es el inicio de una nueva era en el tratamiento de la ceguera degenerativa”. A pesar de que aún queda un largo camino por recorrer, la ciencia ha logrado dar un primer gran paso en este ámbito.