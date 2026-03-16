El estrés crónico y los niveles elevados de cortisol se encuentran entre los factores que pueden afectar la salud cardiovascular y metabólica, y que son cada vez más frecuentes en las personas. Un estudio científico difundido por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) analizó los efectos de una práctica específica para reducir los efectos negativos en el cuerpo y regular el sistema nervioso para mejorar la calidad de vida. Investigaciones científicas arrojaron que el tipo de actividad física tiene influencia en la eficacia de la actividad para disminuir estas respuestas fisiológicas y mejorar el bienestar general sin recurrir únicamente a ejercicios aeróbicos tradicionales como caminar o andar en bicicleta. De acuerdo a los expertos estadounidenses, el hatha yoga caliente puede contribuir a reducir la reactividad del cortisol y mejorar conductas asociadas al estrés. La investigación, publicada en la revista científica Journal of Consulting and Clinical Psychology, evaluó los efectos del hatha yoga caliente, una modalidad de yoga que se practica en ambientes con temperatura elevada y que combina posturas físicas, respiración controlada y concentración mental. El ensayo clínico incluyó a 52 mujeres de entre 25 y 46 años con riesgo de obesidad y enfermedades metabólicas. Las participantes fueron divididas en dos grupos. Uno de ellos practicó yoga durante ocho semanas, mientras que el otro grupo permaneció en lista de control sin realizar la intervención. Según el informe citado por NIH, las mujeres que participaron en el programa de yoga mostraron una reducción significativa en la reacción del cortisol frente a situaciones de estrés inducidas en laboratorio, especialmente entre quienes presentaban niveles elevados de esta hormona al inicio del estudio. Los investigadores también observaron cambios en conductas vinculadas al estrés emocional. Las participantes que practicaron yoga reportaron una disminución en la frecuencia de episodios de atracones y en la tendencia a utilizar la alimentación como mecanismo para afrontar emociones negativas. De acuerdo con los autores del estudio, estas mejoras podrían estar relacionadas con la combinación de respiración consciente, movimientos controlados y técnicas de concentración propias del yoga, que influyen en la regulación fisiológica del estrés. Principales beneficios observados en el estudio Los especialistas aclaran que estos resultados constituyen evidencia preliminar de un estudio de ocho semanas y que se requieren investigaciones adicionales para confirmar sus efectos en diferentes poblaciones. Sin embargo, los datos sugieren que el yoga puede ser considerado como una estrategia complementaria dentro de programas de bienestar orientados a reducir el estrés y favorecer la salud cardiovascular.