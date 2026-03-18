En un contexto donde el sedentarismo crece y el dolor lumbar afecta a millones de personas, elegir bien la actividad física puede marcar la diferencia. Aunque el ejercicio es clave para la salud, no todos los deportes ayudan a la espalda: algunos la fortalecen, mientras que otros pueden provocar lesiones si no se practican correctamente. Especialistas advierten que la clave está en cómo se mueve la columna, el impacto y la postura durante la actividad. La evidencia médica es clara: el movimiento controlado y sin impacto es el mejor aliado de la columna vertebral. De hecho, la actividad física fortalece los músculos, mejora la postura y previene lumbalgias. Entre los más recomendados se destacan: Además, actividades accesibles como caminar también demostraron ser eficaces para reducir el dolor lumbar y mejorar la calidad de vida. Así como hay disciplinas beneficiosas, también existen otras que pueden ser perjudiciales, especialmente si ya hay molestias previas o mala técnica. Entre los principales riesgos aparecen: Incluso actividades cotidianas mal ejecutadas, como levantar peso sin técnica adecuada, pueden desencadenar problemas similares.