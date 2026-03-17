El dolor de rodilla afecta a millones de personas y suele limitar la movilidad diaria. Sin embargo, especialistas identificaron un ejercicio ideal que permite fortalecer las articulaciones, reforzar los huesos y aliviar las molestias sin medicamentos. Una revisión de más de 200 estudios con más de 15.000 participantes confirmó que no todos los entrenamientos funcionan igual. La evidencia señala que una actividad específica ofrece los mejores resultados sostenidos en el tiempo. El ejercicio aeróbico es la opción más efectiva para reducir el dolor de rodilla. Caminar, andar en bicicleta o nadar lideran las recomendaciones por su impacto positivo en la función articular. El estudio publicado en The BMJ destaca que este tipo de actividad mejora la marcha y el rendimiento físico. Por eso, los expertos lo recomiendan como base del tratamiento. La osteoartritis aparece cuando el cartílago se desgasta y genera dolor y rigidez. El ejercicio aeróbico ayuda a mantener activas las articulaciones sin sobrecargarlas. Aunque otros entrenamientos también aportan beneficios, ninguno mostró resultados tan consistentes. Además, se trata de una práctica segura incluso a largo plazo, lo que la convierte en una estrategia clave para cuidar los huesos sin fármacos.