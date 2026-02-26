El Parlamento otorgó sanción definitiva este jueves al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea tras la aprobación de la Cámara de Diputados, que votó a favor por 91 votos contra 2. Los únicos votos negativos provinieron de Identidad Soberana: Gustavo Salle y Nicolle Salle. El proyecto había sido aprobado por unanimidad en el Senado el miércoles. Tras la votación en general y en particular (ambas por 91 a 2), la Cámara votó a mano alzada el envío inmediato de la ley al Poder Ejecutivo para su promulgación, en medio de aplausos de diputados y asistentes en las barras, entre ellos el canciller Mario Lubetkin. Con esta decisión, Uruguay se convierte en el primer país del Mercosur en completar la ratificación parlamentaria del acuerdo —firmado en Asunción a comienzos de enero— que establece una zona de libre comercio para unos 750 millones de personas y que fue fruto de una negociación de 25 años apoyada por la mayoría de los partidos políticos. El canciller Lubetkin señaló que, además de Uruguay, ya hubo avances en otros países: la Cámara de Diputados de Argentina y el Senado de Brasil ya votaron el tratado, según informó en rueda de prensa. El acuerdo abre expectativas comerciales pero también desafíos políticos y sectoriales internos. En marzo comenzarán las negociaciones dentro del Mercosur (Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay) para definir la distribución de las cuotas que permitirán exportar a Europa con arancel cero o reducciones iniciales. Las cuotas para productos sensibles como carne y arroz serán temas clave para la agenda uruguaya. Voceros del gobierno y sectores productivos anticiparon que buscarán garantizar condiciones que protejan al sector agroexportador y mitiguen posibles efectos adversos, mientras se prepara el esquema de implementación y seguimiento del tratado a corto y mediano plazo.