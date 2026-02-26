El Senado aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto de ley que ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Con el voto favorable de los 31 senadores presentes, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados, donde se espera que obtenga la aprobación definitiva este jueves. El acuerdo, firmado en Asunción a comienzos de enero durante la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, crea una zona de libre comercio progresiva que abarcaría cerca de 800 millones de personas. La votación en sala se concretó alrededor de las 18:20 horas. En la exposición ante el Senado, el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, calificó el convenio como el resultado de “una verdadera política de Estado” y recordó el trabajo de múltiples gobiernos y presidentes desde 1995, mencionando a Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle, Tabaré Vázquez, José Mujica y Luis Lacalle Pou. El senador colorado, Pedro Bordaberry, elogió el acuerdo, destacó el papel histórico de Enrique Iglesias en las relaciones internacionales de la región y llegó a expresar, en tono aspiracional, su deseo de que Uruguay pueda llegar a ser en el futuro un Estado miembro de la Unión Europea, aunque lo calificó como “una quimera”. Por su parte, el senador blanco, Sebastián Da Silva, subrayó que el respaldo unánime de todos los partidos demuestra consenso sobre la conveniencia del libre mercado para los países de la región. En su intervención citó irónicamente la dicotomía ideológica con la frase “Milton Friedman le ganó a Gargano”, en alusión al excanciller Reinaldo Gargano. Con la reciente aprobación del Senado, la diputación definirá este jueves si consuma la ratificación definitiva del tratado. El acuerdo abre expectativas de mayor integración comercial y cambios en aranceles y normativas, mientras genera debate político sobre impactos en sectores productivos y estándares regulatorios.