Mahía estará acompañado del presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, ya que el senador opositor Robert Silva entiende que existen “retrocesos” en materia educativa desde que asumieron las actuales autoridades y cuestiona el proyecto que defiende el gobierno de Yamandú Orsi de crear una Universidad de la Educación. En tanto, el próximo jueves 19 el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, interpelará al canciller Mario Lubetkin por varios temas. En primer lugar, el ministro será interpelado por las “declaraciones y pronunciamientos” del gobierno uruguayo “en relación con los hechos acontecidos en Venezuela”. El segundo asunto sobre el que se le preguntará a Lubetkin serán los “próximos pasos en el tratamiento” del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, se le consultará al canciller por la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender las visas de inmigrantes a su país para 75 países, entre ellos Uruguay. Mientras tanto, el viernes 20 concurrirán las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La convocatoria fue realizada por la oposición y apoyada por el oficialismo, y tiene como finalidad consultar por varias muertes de menores de edad que estaban bajo la tutela de la institución. El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, expresó su “profunda preocupación” por la muerte de estos adolescentes y dijo que hay un “desgobierno” en el INAU.