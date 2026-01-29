Los legisladores de la Comisión Permanente votaron, por unanimidad, convocar a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y del Ministerio de Desarrollo Social en régimen de comisión general, para brindar explicaciones por las tres muertes de menores de edad bajo su tutela.

La citación fue promovida por la oposición y acompañada por el oficialismo. Esta convocatoria se suma a la intención planteada por el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian de realizar una interpelación al directorio del instituto en la Cámara de Diputados.

Este llamado se debe a la muerte de tres menores de edad al cuidado del Estado en las últimas semanas. La primera ocurrió el 31 de diciembre, cuando un adolescente de 15 años se ahogó en la playa de Capurro, luego de escaparse del Hogar Tribal.

Posteriormente, el 11 de enero, un niño de 10 años falleció en una clínica especializada bajo amparo del instituto falleció mientras dormía. Por último, el pasado martes, murió la joven de 15 años que había quedado atrapada durante un incendio en un hogar del INAU en el departamento de Tacuarembó. A estos casos se suma la aparición de una niña de 13 años bajo el amparo del INAU en una boca de drogas en Rivera.